Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın, Türkiye ile yaşadığı İncirlik gerilimi konusunda ABD ile temaslarda bulunduğu, İncirlik’ten olası çekilme durumunda Alman birliğinin yeni üslerine nakledilmesi için lojistik destek istediği öğrenildi.

UMUDU KESTİLER

DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye ile İncirlik konusunda uzlaşma ihtimalini zayıf gören Alman hükümeti, Tornado keşif uçakları ile yakıt ikmal uçağını Ürdün’de konuşlandırma seçeneği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in gelecek günlerde Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyarette son bir kez soruna çözüm bulmayı deneyeceği, sonrasında Alman hükümetinin nihai kararını vereceği kaydediliyor.

ALMAN HÜKÜMETİ BÜYÜK BASKI ALTINDA

Türkiye’nin Alman milletvekillerine İncirlik ziyareti için izin vermemesi nedeniyle kamuoyunda büyük baskı altında olan Alman hükümeti, Federal Meclis'in talebi doğrultusunda konuyu en kısa zamanda netliğe kavuşturmayı hedefliyor.

ABD İLE TEMASLAR

Edinilen bilgilere göre İncirlik gerilimi, ABD ile Almanya arasında yürütülen askeri ve diplomatik temaslarda masaya yatırıldı.

ABD yönetimine, Almanya’nın Suriye’de DEAŞ ile mücadele eden uluslararası koalisyona desteğini sürdürmek istediği, Türkiye ile yaşanan siyasi gerilim nedeniyle bu misyonun İncirlik’ten sürdürülmesinin güçleştiği, desteğin Ürdün’deki Muvaffak Salti Askeri Üssü'nden sürdürülebileceği iletildi.

ABD'DEN OLUMLU CEVAP

Amerikalıların Ürdün’de ABD’nin yanı sıra Hollanda ile Belçika birliklerinin de görev yaptığını, üssün “bir hayli kalabalık” olduğunu söyledikleri, ancak Almanya’nın bu yönde karar alması durumunda, destek vereceklerini ilettikleri de öğrenildi.

Almanya’nın naklin olabildiğince hızlı gerçekleşmesi için ABD’den lojistik destek talebinde bulunduğu, Washington yönetiminin de destek sözü verdiği belirtildi.

İncirlik’te halen yaklaşık 260 Alman askeri görev yapıyor.

DİKKATLER TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ

İncirlik’ten askerlerini çekme ve başka bir ülkeye nakletme konusunda alternatif çalışmalarını neredeyse tamamlama noktasına gelen Almanya’da şimdi dikkatler Türkiye'ye çevrildi.

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel’in Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile İncirlik düğümünün çözülmesi için son bir kez daha görüşmesi bekleniyor ve ziyaretin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi için planlamalar sürüyor.