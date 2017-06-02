Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, Polonya Başsavcı Yardımcısı Marek Pasionek, kazayla ilgili soruşturma kapsamında mezarlarından çıkarılan kişilerin kalıntıları üzerinde yapılan DNA testlerinin, Kaczynski'nin tabutunda kazanın iki diğer kurbanının kalıntılarının da bulunduğunu ortaya koyduğunu söyledi.



Pasionek, Kaczynski'nin yanı sıra 11 kişinin tabutlarında da başka kurbanların kalıntılarına rastlandığını bildirdi.

27 TABUT AÇILDI

Polonya'nın geçen yıl kazaya ilişkin yeni bir soruşturma başlatmasından bu yana 27 kişinin tabutu açılmıştı. 2016'dan önce yürütülen otopsilerde altı cesedin yanlış teşhis edildiği ortaya çıkmıştı.

Dönemin Polonya Devlet Başkanı Kaczynski ve eşinin aralarında olduğu 96 kişiyi taşıyan Tupolev 154 tipi uçak 10 Nisan 2010'da, Stalin döneminde yaklaşık 22 bin Polonyalının infaz edildiği Katyn Katliamı anısına yapılacak törene katılmak üzere Rusya'nın Smolensk Havaalanı'na inerken ormanlık alana düşmüş, uçaktakilerden kurtulan olmamıştı.

ENKAZ TARTIŞMASI

Polonya, kazaya yoğun sisin yanı sıra Polonyalı pilotlar ile Rus hava trafik kontrolörlerinin hatasının neden olduğunu açıklamıştı. Rusya'nın uçağın enkazını iade etmemesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimin daha fazla yükselmesine yol açmıştı.

SUİKAST İDDİASI

Kaczynski'nin ölümüyle ilgili bir çok suikast iddiası ortaya atılmış eski devlet başkanının kardeşi Jaroslaw Kaczynski, olayın ardından Rusya'nın olduğunu öne sürerek giderek suikast görünümü kazandığını belirtmişti.