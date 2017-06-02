Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası  Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme  kararını değerlendirdi.

Trump’ın bu kararıyla ilgili eleştirilmemesi gerektiğini ifade eden  Putin, “Trump belki de Obama döneminde yapılan bu anlaşmanın çok da avantajlı  olmadığı görüşündedir. Konuyu derinlemesine değerlendirmek gerekiyor.” dedi.

Putin, ABD’nin anlaşmadan çekilmeden önce istişarelerde bulunarak  anlaşmadaki maddelerle ilgili değişiklik talebinde bulunmasının da tercih  edilebilecek bir yol olduğuna dikkati çekti.

Anlaşmanın tarafı olan ülkelerin, tüm kuralları net bir şekilde ortaya  koymasından sonra Rusya’nın anlaşmaya katılmayı değerlendireceğini vurgulayan  Putin, “Kaynakların dağıtımıyla ve tamamen teknik diğer konularla ilgili  anlaşmadaki tüm maddelerin netlik kazanmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.