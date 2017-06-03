Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında ABD’li iş adamlarıyla bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari konuları değerlendiren Putin, “ABD ile tekrar diyalog kurulmasına destek olun” dedi. ABD ve Rusya arasındaki problemlerin aşılabilmesi için iş adamlarının göstereceği inisiyatife ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Putin, iş dünyasının desteğiyle iki ülke arasındaki politik diyaloğun da inşa edilebileceğini vurguladı. Putin, “ABD’de yeni seçilmiş başkanınıza ve yönetiminize destek olmanızı rica ediyorum” dedi. Rusya ve ABD arasındaki ticari iş birliğinin ise iyi bir noktada bulunduğunu belirten Putin, ekonomik ilişkilerin istikrarlı bir durumda olmasının, politikada yaşanan gerginlik dönemlerinde sigorta görevi gördüğünü söyledi.