Rio de Janeiro kentinin Deodoro beldesinde bulunan bir askeri alanda, geçtiğimiz iki sene içerisinde Federal Polis tarafından toplanan, 4 bine yakın yakın silah Federal Polis ve Brezilya Ordusu (Exercito) nun ortak çalışmasıyla bir asfalt silindiri ile imha edildi.
Brezilya'da güvenlik güçleri 4 bin silahı imha etti
03.06.2017 - 14:21 | Son Güncelleme: 03.06.2017 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rio de Janeiro'da suç örgütlerinden toplanan yaklaşık 4 bin silah imha edildi.
Etiketler : silah imha,
478889 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/478889.aspx
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