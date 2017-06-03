Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rio de Janeiro kentinin Deodoro beldesinde bulunan bir askeri alanda, geçtiğimiz iki sene içerisinde Federal Polis tarafından toplanan, 4 bine yakın yakın silah Federal Polis ve Brezilya Ordusu (Exercito) nun ortak çalışmasıyla bir asfalt silindiri ile imha edildi.