Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde köye baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bütün evleri buldozerle yıktığını söyledi.

İsrail'in Temmuz 2010'dan bu yana Arakib köyünde 116'ncı kez yıkım gerçekleştirdiğini belirten Turi, tekrar eden yıkımlar nedeniyle betondan ev yapma imkanı olmayan köylülerin yaptıkları derme çatma evlerde hayat mücadelesi verdiğini ifade etti.

"AMAÇLARI TOPRAKLARIMIZIN ÜSTÜNE KONMAK"

Turi, "Bizi yakıcı güneşin altında bıraktılar. Amaçları bizi buradan göndermek ve topraklarımızın üstüne konmak." dedi.

Köydeki evlerin ahşap, plastik ve tenekeden yapıldığına işaret eden Turi, "Allah'a şükürler olsun ki gönüllülerin yanı sıra kadın ve çocukların da yardımıyla yıkılan evlerimizi yeniden yapmaya başladık." diye konuştu.

İsrail güçlerinin en son 5 Temmuz'da yıkım gerçekleştirdiği Arakib köyünde İsrail vatandaşı 87 Filistinli yaşıyor. İsrail, Negev bölgesindeki köylere elektrik ve su gibi yaşam için zorunlu hizmetleri sunmuyor ve burada yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynakları, İsrail'in şimdiye kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Negev çölünün 11 milyon dönümüne el koyduğunu belirtiyor.

İsrail, Arakib köyünün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce kendilerine dedelerinden miras kaldığını belirterek İsrail'in bu iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor.