Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaptırımların Rusya’ya yönelik kısmını AA muhabirine değerlendiren Rus Ulusal Ekonomi Başkanlık Akademisi Finans Mühendisliği Kürsüsü Başkanı ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Konstantin Korishchenko, yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya yabancı sermaye girişinin daha da düşeceğini söyledi.

Rusya’nın büyük ihtiyaç duyduğu büyüme rakamlarına ulaşabilmesi için erişebileceği kaynakların da önemli oranda azalacağına işaret eden Korishchenko, “Rusya, ABD yaptırımlarına vermek zorunda olacağı sert karşılıklar nedeniyle yapısal reformları da rafa kaldırmak zorunda kalacak.” diye konuştu.

"YENİ YAPTIRIMLAR, ÖNCEKİLERDEN DAHA ÖNEMLİ OLABİLİR"

Yeni Ekonomi Üniversitesi Finans Bölümü Öğretim Üyesi Oleg Shibanov, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların, önceki yaptırımlardan daha önemli hale gelebileceğine işaret etti.

Yaptırımların öncelikle Rus petrol ve doğalgaz sektörlerini hedef aldığını vurgulayan Shibanov, “Yaptırımlar neticesinde bu yılın ikinci çeyreğinde hızlanan ekonomik büyümede mikro bir şok yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"ÖZELLİKLE BORU HATTI İHRACATINDA RİSK OLABİLİR"

Rus Enerji ve Finans Enstitüsü Ekonomi Bölümü Başkanı Marcel Salikhov ise yaptırımlar nedeniyle özellikle Rusya’nın enerji ihracatında kullandığı boru hatlarında risk oluştuğuna işaret ederek, “Bu noktada özellikle Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projesinin ikinci hattıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşanabilir.” dedi.