Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM), Venezuela'da 2 muhalif liderin tekrar gözaltına alınmasından "derin endişe" duyulduğunu belirterek, ülkede ifade ve toplanma özgürlüğü haklarını kullandıkları için gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, "Venezuela'daki muhalif liderden Leopoldo Lopez ve Antonio Ledezma'nın tekrar gözaltına alınmasından derin endişe duyuyorum. Venezuela hükümetine, ifade ve toplanma özgürlüğü haklarını kullandıkları için gözaltına alınanları derhal serbest bırakma çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

İki muhalif liderin "keyfi" olarak gözaltına alındığının bildirildiği açıklamada, Hüseyin, geçen hafta sonu ülkedeki gösteriler sırasında 10 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ve hükümetin bu ölümlerin nedenini bağımsız ve hızlı şekilde araştırması gerektiğini vurguladı.

Hükümete aşırı güç kullanmama uyarısında bulunan Hüseyin, tüm taraflara şiddette başvurmama çağrısı yaptı.