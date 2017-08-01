Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas'ın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, mektubun, Hamas'ın Lübnan'daki temsilcisi Usame Hamdan tarafından Kuveyt'in Beyrut Büyükelçisi Abdulal el-Kınai'ye teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, mektupta, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları, Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölme çabaları ve Kudüs'teki mevcut durumun ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı kaydedildi.

Mektupta, Kudüs halkının İsrail'in tehlikeli projelerine karşı koyduğuna, "murabıtlar" olarak bilinen Aksa'nın gönüllü bekçilerinin işgale karşı zafer elde ettiğine ve Mescid-i Aksa'ya uygulanan ablukayı kırdıklarına işaret edildiği aktarılan açıklamada, Heniyye'nin, Kuveyt Emiri Sabah'a ve Kuveyt halkına, Kudüs ile Filistin davasına yönelik destek ve çabalarından dolayı teşekkür ettiği dile getirildi.