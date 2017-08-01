Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump'ın seçim kampanyası döneminde Ruslarla görüşüp gizli iş birliği yaptığı iddialarını reddeden Kushner, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyası süresince Rusya olan ilişkilerinin araştırıldığı soruşturmanın başına getirilen Özel Savcı Robert Mueller ve Moskova ile iş birliği yapılıp yapılmadığına ilişkin sorulara yanıt verdi.

Kushner, kongre stajyerlerine yaptığı konuşmada, Trump'ın seçim kampanyasının Rusya ile örtüşemeyeceğini çünkü kampanyayı yürüten ekibin "çok işlevsiz" ve "yabancı bir hükümetle koordine olmayacak kadar dağınık" olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray'ın Mueller'in soruşturmasının nereye gittiğini bilmediğini aktaran Kushner, Trump'ın zaferinin ardından siyasette atılmayı düşünmediğini ve yabancı yetkililerle olan görüşmelerini izlemediğini söyledi.

Konuk konuşmacıların her yıl stajyerlerle bir araya geldiği etkinlikte organizatörlerin, stajyerlerden sorularını yazmalarını istediği ve etkinliğe katılan Kushner'in soruları rastgele seçerek cevaplamasının planlandığı bildirildi.

Ancak bir kongre yetkilisi, Kushner'in stajyerlerin sorularını direkt sorması konusunda ısrar ettiğini ve onlara bizzat cevap vermekten çekinmediğini kaydetti.

Kushner, 24 Temmuz'da, Senato İstihbarat Komitesi önünde kapalı oturumda soruları yanıtlamış, "Herhangi bir yabancı hükümet ile gizli iş birliği yapmadım ve kampanyada görev alanlardan iş birliği yapan kimseyi de görmedim. Uygunsuz herhangi bir bağlantım yok. Kendi işletmelerimin finansmanı için de Rus fonlarına güvenmedim." ifadelerini kullanmıştı.