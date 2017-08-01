Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Telafer'i kurtarma operasyonu sırasında herhangi bir yavaşlamanın meydana gelmesini istemediğimiz için, planı geliştirip ikinci defa gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

Telafer için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getiren İbadi, operasyonun kısa bir süre içerisinde başlayacağına vurgu yaptı.

Bağdat ile Amman kara yolu güvenliği

Irak ve Ürdün sınırının terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından iki ülkeyi birbirine bağlayan kara yolunun güvenliğinin sağlanmasına değinen İbadi, "Bağdat ve Amman arasındaki uluslararası kara yolunun güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonundan dolayı evlerinden olan iç göçmenlerin durumuna ilişkin ise İbadi, "Ninovalı (Musullu) iç göçmenlerin bölgelerine dönmesi, istikrar ve hizmetin gelmesi için bir takvim belirledik." diye konuştu.