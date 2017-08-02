Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başsavcı Kenia Porcell, ödemenin 26 Temmuz'da yapılan bir anlaşmanın parçası olduğunu belirtti.

Porcell, 24 Panamalı ve 13 Brezilyalı'nın rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti ancak bu kişilerin isimlerini açıklamadı.

Eski Devlet Başkanı Ricardo Martinelli'nin 2 oğlunun, rüşvet paralarını aklama suçuna karıştığı biliniyor.

Odebrecht'in, Panama'daki sözleşmeleri kazanmak için 59 milyon dolar rüşvet verdiği ileri sürülüyor.

Brezilya'nın en büyük yapı ve inşaat şirketi Odebrecht'in, 13 ülkede yetkililere rüşvet vermekten dolayı toplam 2,6 milyar dolar ceza ödeyeceği duyurulmuştu.

New York'un Brooklyn bölge mahkemesinde nisan ayında alınan kararın ardından, Odebrecht'in ödeyeceği ceza miktarı açıklanmıştı. Buna göre şirket, Brezilya'ya 2,39 milyar, İsviçre'ye 116 milyon, ABD'ye de 93 milyon dolar olmak üzere toplam 2,6 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirilmişti.

Odebrecht, geçen yıl aralık ayında, yolsuzluk skandalına karıştığı için özür dilemiş, bunun ardından şirketin eski üst düzey yöneticileri ve yetkilileri tutuklanmıştı.

Şirketin, Arjantin, Şili, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Panama ve Portekiz hükümetleriyle de uzlaşmaya varmasının beklendiği kaydedilmişti.