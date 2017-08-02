ABD Senatosu’nda, Christopher Wray 5’e karşı 92 oyla yeni FBI başkanı oldu. George W. Bush döneminde Adalet Bakanlığı’nda çalışan Wray, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında görevden alınan James Comey’in yerine geçecek.
FBI yeni başkanı Christopher Wray oldu
02.08.2017 - 09:55 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) yeni başkanı Christopher Wray oldu.
Etiketler : ABD Federal Soruşturma Bürosu,yeni başkanı Christopher Wray,
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