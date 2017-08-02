Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'in en büyük sağlık yatırımı olan Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kampüsün bölge hastanesi konumunda olacağını dile getiren Salnur, "İzmir'e sağlık turizmi alanında da çok büyük katkısı olacak. Yaklaşık 3 milyar liraya mal olacak proje, zeminden kaynaklanan sorunlar nedeniyle biraz gecikme oldu. Şu anda buradaki çalışmalar hızlandı. Bir ay içerisinde artık burada yavaş yavaş binaların yükselmeye başladığını göreceğiz. İnşallah 3 yıl içerisinde 2 bin 60 yataklı kampüs hastanesine kavuşmuş olacağız." dedi.

Salnur, hastanenin günlük ortalama 71 bin kişiyi ağırlayacağını ayrıca 5 bin kişiye de iş imkanı sağlanacağını kaydetti.

Kentin güneyine ikinci bir şehir hastanesi yapılacağını anımsatan Salnur, Buca ilçesi Tınaztepe bölgesine planlanan hastanenin bin 500 yataklı olacağını vurguladı.

"YATAK SAYISI 10 BİNE ÇIKACAK"

İmar çalışmalarının ardından proje ve yapım ihalesine çıkılacağını anımsatan Salnur, şöyle konuştu:

"Kentin güneyinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi her gün on binlerce kişiye hizmet veriyor. Kampüs hastanelerinin tamamlanmasıyla sağlık hizmetinin kalitesi de artacak. İzmir, Buca ve Bayraklı'daki kampüs hastanesinin tamamlanmasıyla sağlıkta altın çağını yaşayacak ayrıca bu şehir hastanelerinin devreye alınmasıyla yatak sayımız 10 bine çıkacak. Bunun dışında depreme dayanıksız mevcut hastaneler güçlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı, beş yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti vermeyi hedefliyor."

Salnur, Bornova Devlet Hastanesinin hizmete açıldığını, önümüzdeki günlerde Torbalı ve Ödemiş Devlet Hastanelerinde hizmet vermeye başlayacağını, Aliağa'ya ise yeni hastanenin yapılması için planlama çalışmalarının yapıldığı sözlerine ekledi.