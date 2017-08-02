Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Konseyi'nin açıklamasına göre Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Avrupa Bankacılık Otoritesi'ne (EBA) ev sahipliğini yapmak için 27 başvuru yapıldı.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Brüksel'deki Bruegel düşünce kuruluşunun Direktörü Guntram B. Wolff, "Kurumların hangi ülkeye yerleştirileceği neticede siyasi bir karar olacak." dedi.

"Ev sahipliği ekonomik kazanım ve siyası prestij getiriyor"

Kurumlara ev sahipliği yapmanın siyasi ve ekonomik getirileri bulunuyor. Bu nedenle birçok üye ülkenin yoğun bir kampanya yürütmesi bekleniyor.

Wolff, "Kuruluşların taşındığı şehirlere eş zamanlı olarak siyasi prestij ile iş imkanı, gelir ve uçuş artışlarıyla birlikte ekonomik canlanma gelecek." diye konuştu.

Öte yandan iki kurumda da çalışanların, alanlarında çok uzmanlaşmış kişiler olduğuna dikkati çeken Wolff, "Biz bu kurumlarda çalışanları önemli insan sermayesi olarak değerlendiriyoruz. Kuruluşlar bir nevi 'yetenek havuzu'. Eğer tercih edilen şehirler bu kişilere çok fazla imkan sunmazsa, uzmanlaşmış ve kalifiye elemanlar gitmek istemeyebilirler." ifadelerini kullandı.

Karar kasımda

Haziran ayında gerçekleşen AB Zirvesi'nde kuruluşların nereye yerleştirileceği kararının kasım ayında verileceği belirtilmişti. Adayların başvurularının tamamlanmasının ardından AB Komisyonu konuya ilişkin değerlendirme raporunu 30 Eylül'de açıklayacak. AB Konseyi yetkilileri konuyu ekim ayında görüşecek, kasım ayında da 27 ülkeye oy hakkı verilerek nihai karar verilecek.

Ev sahipliği için başvuruda bulunmayan ülkeler ise Macaristan, Slovenya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Estonya, Litvanya ve Letonya.