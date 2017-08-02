Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülenlerin yakınlarıyla ilgilenmek için Alman hükümeti tarafından ombudsman olarak görevlendirilen Barbara John, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 kişinin öldürüldüğü, birçok kişinin de yaralandığı olayları gerçekleştiren faillerin ve onlara yardım edenlerin nasıl cezalandırılacağının ve toplumun bu olaylara karşı nasıl bir cevap vereceğinin aileler için önemli olduğunu belirtti.

Faillerin hak ettikleri cezayı almalarını umduğunu kaydeden John, “Umarım bu cevap, arka planda bu cinayetlerin gerçekleşmesini sağlayan suç ortağı kişinin, mağdurların tahammül edebilecekleri şekilde, bildiğimiz en yüksek cezayı alması yönünde olur. Bu da ömür boyu hapis cezasıdır." diye konuştu.

Ailelerin Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’ndeki davanın sonuçlanmasını önemsediklerini belirten John, “Ancak yaşananlar henüz daha kapanmış değil. Birçok şey hâlâ daha aydınlatılmadı.” ifadesini kullandı.

"BURADA HÂLÂ KAZILMASI GEREKEN BÜYÜK BİR TABAKA VAR"

John, cinayetleri işleyen Uwe Mundlos ve Uwe Bönhardt’ın şehirlerde dolaşıp gelişigüzel dükkanlara girmediklerini belirterek, elbette cinayetlerin işlendiği şehirlerde onlara yardım eden birilerinin bulunduğunu ifade etti.

Cinayetleri işlemek için yoğun olmayan, öldürecekleri kişiyle yalnız kalınabilecek ve kimseye görünmeden kaçılacak dükkan ve iş yerlerinin seçildiğine işaret eden John, ”Bunun için yardıma ihtiyaç var. Bu yerleri gösterecek ve söyleyecek kişiler lazım. Bunların kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Almanya’daki çeşitli eyaletlerin meclislerinde kurulan 14 araştırma komisyonu bunu ortaya çıkarmaya çalıştı. Hiçbiri ilerleme sağlayamadı. Bundan dolayı burada hâlâ kazılması gereken büyük bir tabaka var.” değerlendirmesinde bulundu.

Sivil toplumda bu aydınlatma faaliyetlerinin sürdürülebileceğini söyleyen John, "İlerde bir şeyleri gördüğünü veya içinde tutamayacağı şeyleri söylemek isteyenler çıkabilir." dedi.

John, NSU cinayetlerinin arkasındaki sis perdesinin aydınlatılması için mağdur ailelere çağrıda bulunarak, birbirlerine destek olmalarını istedi.