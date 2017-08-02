Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Gerry Brownlee Nijerya, Güney Sudan, Somali ve Yemen’e ek yardımda bulunacaklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığının resmi sayfasından yazılı açıklama yapan Brownlee, Afrika ve Yemen’e geçtiğimiz mart ayında yaptıkları 3 milyon dolarlık acil yardımın ardından 4,85 milyon dolarlık ek yardımda bulunacaklarını bildirdi.

Birçok yerde kuraklık şartlarının yanı sıra çatışma ve kolera salgınlarının ortaya çıkmasının binlerce kişiyi etkilediğini belirten Bakan Brownlee, ‘‘Yaklaşık 20 milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor ve Nijerya, Güney Sudan, Somali ve Yemen'de acilen destek bekliyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda’nın Yemen ve Nijerya’ya yollayacağı 1,5 milyon doların Uluslararası Kızıl Haç Komitesi aracılığı ile acil gıda, su ve sağlık yardımı için harcanacağını ifade eden Brownlee, Somali ve bölgedeki Güney Sudanlı mülteciler için ise Dünya Gıda Programına 1,5 milyon dolar katkıda bulunacaklarını aktardı.

Brownlee, ülkesinin sağlayacağı 4,85 milyon dolarlık yardımın 1,85 milyon dolarının ise Yeni Zelandalı resmi olmayan yardım kuruluşları aracılığıyla kıtlığı önleme ve müdahale çalışmaları için kullanılacağını vurguladı.