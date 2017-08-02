Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin'de Bölünmüşlüğü Bitirmek için Vatanseverler Birliği üyesi Teysir Ez-Zubri, AA muhabirine, Filistinli taraflar arasında Ramallah ve Gazze'de düzenlenen toplantılardan sonra yeni bir girişim için karar alındığını ve bölünmeye son verilmesinin amaçlandığını söyledi.

Zubri, perşembe günü Ramallah'ta basın açıklamasıyla ilan edilecek olan girişimde, tarafların başta ulusal bir hükümet kurma, başkanlık ve yasama seçimlerine hazırlık gibi gibi mutabık kalınan tüm konuları uygulamaya koymaya davet edildiğini aktardı.

Hamas'ın 2007'de Gazze'de kontrolü sağlaması Fetih Hareketi'nin ise Batı Şeria'da kalmasından bu yana Filistin topraklarında siyasi ve coğrafi bölünmüşlük yaşanıyor.