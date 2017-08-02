Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklamada, Bakan Marsudi'nin, Harem-i Şerif'e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere Türkiye’nin çağrısıyla dün İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısına katıldığı belirtildi.

Açıklamalarına yer verilen Marsudi, bölgede istikrar, barış ve huzurun korunması adına Mescid-i Aksa’da uluslararası güvenliğin sağlanması gerektiğine işaret etti.

İsrail’in yasa dışı olarak Filistinlilerin haklarını ihlal ettiğini belirten Marsudi, şöyle devam etti:

"Mescid-i Aksa’da İsrail tarafından yapılan ihlaller ilk değil. İsrail’in ihlallerine devam etmesine izin veremeyiz. Tüm uluslararası kamuoyunun ve Birleşmiş Milletlerin İsrail'in sergilediği tutuma son vermesi için baskı yapması gerekiyor."

Marsudi, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden İsrail’in insan haklarına aykırı tutumunu ele alan bir toplantı düzenlemesini istedi.