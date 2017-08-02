Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hartabil'in eşi Nura Gazi Safadi, sosyal medya hesabı üzerinden, rejim güçlerinin eşine cezaevinde işkence ettikten sonra Ekim 2015'te idam ettiklerini öğrendiğini duyurdu.

Basil Safadi adıyla da bilinen Filistin kökenli rejim karşıtı aktivist Hartabil, yazılım firması işletiyordu.

"DÜNYANIN 100 DÜŞÜNÜRÜ" LİSTESİNDEYDİ

Hartabil, "Foreign Policy" dergisinin 2012 "Dünyanın en önemli 100 düşünürü" listesine girmiş, 2013'te de İngiltere merkezli Sansür Endeksi Örgütünün ifade özgürlüğü ödülünü almaya hak kazanmıştı.

15 Mart 2012'de gözaltına alınan Hartabil, Ekim 2015'te "polis şefinin eşyalarını toplamasını emrettiği" bilgisini ailesine bildirebilmiş, ardından kendisinden haber alınamamıştı.

"İnsan hakları İzleme Örgütü-HRW", "Suriye İnsan Hakları Gözlemevi-SOHR", "Suriye İnsan Hakları Ağı-SNHR", "Suriye'deki İnsan Hakları İhlalleri Dokümantasyon Merkezi" ve "Sınır Tanımayan Gazeteciler" gibi önde gelen insan hakları kuruluşları, Hartabil'in serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.