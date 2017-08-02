Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin desteklediği ÖSO birlikleri, Suriye’de milyonlarca insanın ölümüne sebep olan katil Esad birliklerine karşı büyük taarruza geçti. Rejim askerlerinin büyük kayıp verdiği öğrenildi.

Suriye’nin güneybatı çöl bölgesinde bulunan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin, rejim lideri Esad yanlısı güçlere karşı büyük taarruza geçtiği haberleri ajanslara son dakika olarak düştü. Edinilen bilgilere göre; 10 rejim yanlısı askerlerin öldüğü belirtildi.

ÖSO kaynaklarından gelen bilgilere göre ise, çatışmalar sonucu şimdiye kadar bir albayın da aralarında bulunduğu 10 rejim yanlısı asker öldü, tanklar ve diğer ağır teçhizatları ele geçirildi.