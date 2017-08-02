Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın Aquitaine Bölgesi'nde, dünyanın düz olduğuna inanabileceğiniz inanılmaz bir yer var. Gironde departmanına bağlı Arcachon Koyu'nun güneyindeki 'Dune du Pyla' diğer bir deyişle kum tepesi...

Atlantik kıyısındaki bu kumul yüzyıllardır önüne geleni silip süpürüyor. 60 milyon metreküp alanı kaplayan Pyla Kumulu, Batı Atlantik rüzgârının esmesiyle birlikte her yıl 5 metre daha ilerliyor.

Kumul geçen yüzyıldan bu yüzyıla kadar hacmini 2 katına çıkardı. Deniz seviyesinin 117 metre üzerine çıkan kum tepesi, evleri, yolları ve ormanları yuttu. Batı Fransa'daki Arachon Koyu, Avrupa'nın Büyük Sahra Çölü oldu. Atlantik kıyısındaki La Dune de Pila, 17. Yüzyılda başlayan gizemli doğa olayı yüzünden bugün tamamen kum altında kaldı.

Maksimum yüksekliği deniz seviyesinin 117 metre üzerinde olan kum tepesi her yıl 5 metre yükseliyor. Bu da son 100 senede kumulun büyüklüğünün iki katına çıkması demek. Binlerce kişinin tahliye edilmesine yol açan kum tepesine Atlantik rüzgarının neden olduğu tahmin ediliyor.

Bu hareket eden kum tepesi, bitişiğindeki evlerle ve yollarla çevrili ormanı geriye doğru iterken

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi orduları tarafından inşa edilen büyük Atlantik duvarını çoktan yuttu. Örnek olarak 1928’de kumulun çevresine yerleşen Bordeaux'lu bir ailenin evi, iki sene içinde kumulun istilasına uğradı. 1936'da evin tamamen yok olduğu rapor edildi.

Buna karşın, Pyla Kumulu olarak bilinen bu kumdan tepe, her yıl yüzlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Fransa'daki dev Pyla Kumulu, çoğu çevreciler tarafından Avrupa’nın bir çöle döneceği gerçeğini ortaya koyuyor.

Bununla birlikte önlenemeyen kumulun yavaş yavaş şehirleri bile yutacağı tartışılıyor.

Bilim insanları kumulun ne şekilde ortaya çıktığı veya nasıl önleneceği konusunda açıklama yapmıyor. Bu ise korkunun daha da büyümesine neden oluyor. Bu kadar kumun nereden gelebileceği halen tartışılıyor.