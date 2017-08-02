Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekiz basınında yer alan habere göre; eğitim uçağının Lisbon merkezine yakın bir plaja acil iniş yapması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Uçak kazasında yaralananlar da oldu.

Lizbon'un yaklaşık 30 kilometre güneyinde bulunan Caparica bölgesindeki sahilde yaşanan kazayı anlatan görgü tanıkları, sahilde güneşlenenlerin uçağın üzerlerine geldiğini gördüklerinde denize doğru kaçtıklarını anlattı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

8 yaşında bir kız çocuğun ve 50 yaşlarında bir adamın hayatını kaybettiği kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Portekiz'in Caparica bölgesinde yaşanan uçak kazasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.