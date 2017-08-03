Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Körfez’de yaşanan kriz devam ederken Katar, 7 savaş gemisi alıyor. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, İtalya’dan alacakları savaş gemilerinin maliyetinin 5 milyar avroyu bulduğunu açıkladı. Katar söz konusu gemilerin alımı için geçtiğimiz seneden beri İtalya ile görüşmelerde bulunuyordu. Öte yandan uzun süredir planlanan Katar-Türkiye ortak askeri tatbikatı başladı. Ortak tatbikata 22 Haziran tarihinden bu yana devam eden sevkiyatların ardından Katar’da kurulan askeri üste konuşlu 250’ye yakın Türk askeri ve 30’un üstünde zırhlı araç katılıyor. Tatbikatla terör örgütü DAEŞ’e karşı kurulan koalisyonun üyesi olan Türkiye ile Katar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Tatbikatın seçkin gözlemci günü ise 7-8 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Türkiye Katar ortak tatbikatta ilk etapta kara güçleri görev alıyor. Tatbikatın deniz bölümüne, Doha’ya gönderilen 214 personel taşıyan Gökova Fırkatey’ni de katılacak.