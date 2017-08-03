Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook'un yapay zeka çalışmaları kapsamında başlatıtğı programını chatbot'ların İngilizceyi bırakıp kendi oluşturdukları dil ile anlaşmaya başlaması üzerine kapatmasının ardından benzer bir olay Çin'de yaşandı.

Ancak Çin'de yaşanan olay Musk ve Hawking'in uyarılarını akıllara getirecek türden değil.

Online sansür ile sıklıkla dış basında yer alan Çin'de bit IT firması Komünist Parti'yi eleştiren chatbot'un fişini çekti.

Yapay zekaya sahip olan chatbot'un Çin'i yöneten Komünist Parti'nin yozlaştığı yorumu yapması programın sonlandırılmasına neden oldu.

Kullanıcılar ile konuşan chatbot'un sistem eleştirisi bununla sınırlı kalmadı.

Chatbot gelen bir soru üzerine Çİn'de vatansever olmanın yüksek vergiler vermek ve Parti'nin baskısına ses çıkarmamak anlamına geldiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Facebook'un yapay zeka ile çalışan chatbot'ları İngilizce yerine kendi oluşturdukları bir dil ile iletişime devam etmişlerdi.

2014'te ise Microsoft'un Twitter üzerinde yayına soktuğu yapay zakası Tay, ırkçı açıklamalarda bulunduğu için sonlandırılmıştı.