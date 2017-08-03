Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev yaptığı açıklamada, ABD tarafından uygulanan yeni yaptırımların Moskova’ya karşı geniş bir "ticaret savaşı" ilan etmek anlamına geldiğini ifade etti. Medvedev ayrıca, Donald Trump tarafından imzalanan yaptırımların, Kongre tarafından küçük düşürülen ABD Başkanı’na verilen değeri gösterdiğini ifade etti.
Rusya’dan ABD’ye sert cevap
03.08.2017 - 13:44 | Son Güncelleme: 03.08.2017 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, ABD yaptırımlarının Moskova’ya karşı açılan bir ’ticaret savaşı’ ilanı olduğunu söyledi.
Etiketler : rusya,abd,
493650 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/493650.aspx
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