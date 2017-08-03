Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev yaptığı açıklamada, ABD tarafından uygulanan yeni yaptırımların Moskova’ya karşı geniş bir "ticaret savaşı" ilan etmek anlamına geldiğini ifade etti. Medvedev ayrıca, Donald Trump tarafından imzalanan yaptırımların, Kongre tarafından küçük düşürülen ABD Başkanı’na verilen değeri gösterdiğini ifade etti.