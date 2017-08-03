Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD militanları, ABD'nin askeri desteğinde, terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle girdiği Rakka'nın kuzey kırsalında, Tel Semin beldesi sakinlerinin evlerini yağmaladı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Evleri yağmalanan ve el koyulan sivillerin tepkisi, terör örgütü ile arbedeye dönüştü. Bunun üzerine, bölgedeki ABD kuvvetleri, zırhlı araçlarla beldeye girdi. Bazı PYD'li teröristlerin ABD askerlerine silah çekmesi üzerine çatışma çıktığı öne sürüldü. Yaşanan çatışmada ölü ya da yaralı sayısına dair net bir bilgiye ulaşılamazken bölgede gerginliğin sürdüğü bildirildi.

MAYIN BELİRLEME ARAÇLARI TAMPON BÖLGE OLUŞTURDU

"Cougar MRAP" tipi zırhlılar, personel taşıyıcı araçlar ve Husky tipi mayın belirleme araçlarının beldede tampon bölge oluşturduğu görüldü.

PYD'Lİ TERÖRİSTLER SİVİLLERİ KAMPLARA GÖNDERİYOR

Terör örgütü PKK/PYD, DEAŞ karşıtı operasyon kapsamında ateş altına alınan Rakka'da ölümden kaçan sivillerin, kontrolündeki kentlere girmesine izin vermiyor. Örgüt, barınma ve beslenme olanağının sağlanmadığı taşlık arazilerde tuttuğu sivilleri, rüşvet vermeye zorluyor. Sivillerin kentlere girebilmesi için referans ya da kefili olup olmadığını da soruyor. Bu yolla kent merkezlerine girebilen siviller dahi bir süre sonra yeniden sözde kamplara gönderilebiliyor.