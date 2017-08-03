Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) para politikası kararını açıklamasının ardından değerlendirmede bulunan BoE Başkanı Mark Carney, yatırımların Brexit nedeniyle beklenenden daha yavaş seyrettiğinin altını çizerek, “İşletmelerle yaptığımız görüşmelerde bu görülüyor. (AB ile) İlişkilerimize dair belirsizlikler bazı işletmelerin yatırım kararlarını etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

Carney, ilerleyen dönemde yatırımların artmasının beklendiğini belirterek, “Brexit’in ücret pazarlıklarını etkileyen bir unsuru söz konusu. Bazı firmalar önümüzdeki birkaç yıl boyunca pazara erişimlerinin ne şekilde olacağının net olmadığını belirterek yüksek bir ücret ödemesi yapmaya daha az istekli durumda.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan eski Britanya Ticaret Odaları Birliği Direktörü John Longworth de iş dünyasındaki güvenin olması gerekenden daha düşük seviyede olduğunu belirtti.

BoE bugün para politikası faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 0,25 seviyesinde bıraktığını açıklamıştı.

İngiltere Merkez Bankası'nın bu yıla ilişkin mayıs ayında yüzde 1,9 olarak açıkladığı büyüme tahmini ise yüzde 1,7'ye, 2018 yılı için büyüme tahmini ise 1,7'den yüzde 1,6'ya çekilmişti.