Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrailli Bireysel Savunma Merkezi Hamoked'den yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Deyr Ebu Mişal beldesinde 3, Silvad beldesinde ise bir Filistinlinin evinin yıkım kararını onayladığı belirtildi.

Deyr Ebu Mişal'deki evlerin üst katlarının, Silvad'daki evin ise tamamının yıkılacağı kaydedilen açıklamada, ev sahiplerinin eşyalarını çıkarabilmeleri için 9 Ağustos'tan önce yıkım işleminin yapılamayacağı ifade edildi.

Yıkım kararı onaylanan evler, haziran ayında Doğu Kudüs'te bir İsrail polisinin ölümüyle sonuçlanan olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla polis güçleri tarafından vurularak öldürülen 3 kişi ile başka bir Filistinliye ait.

İsrailli Bireysel Savunma Merkezi Hamoked, söz konusu evlerin yıkım kararının iptal edilmesi için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuştu.