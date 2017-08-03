Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya, Suriye'nin orta kesimindeki Humus'ta ateşkes sağladığını duyurdu ancak anlaşmayı bölgedeki askeri muhalif gruplardan yalnızca biri imzaladı. Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Humus temsilcisi Fatih Hassun, açıklamayı eleştirerek, Türkiye'nin garantörlüğüne bağlı kaldıklarını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugün, "Humus'un kuzeyinde yerel saatle 12.00 itibarıyla muhalifler ve rejim güçleri arasında tam ateşkesin başlayacağı konusunda muhaliflerle anlaşıldığı" yönünde açıklama yaptı.

Konaşenkov, yarından itibaren bölgeye Rus Askeri Polisi'nin konuşlanacağını belirterek, ateşkesin 31 Temmuz'da muhaliflerle yapılan toplantıda kararlaştırıldığını söyledi.

MUHALİFLERDEN TEPKİ

Ancak AA muhabirinin elde ettiği anlaşma metnine, bölgedeki askeri muhalif gruplardan yalnızca biri ve etki alanı oldukça küçük, Tevhid Ordusu'nun imza attığı ve anlaşmada, garantör olarak sadece Rusya'nın yer aldığı görüldü.

MYK Humus temsilcisi Fatih Hassun da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın ateşkesin tek garantörü gibi davranmasına itiraz ettiklerinin, herhangi bir anlaşmada Türkiye'nin garantörlüğüne bağlı kaldıklarının altını çizdi.