Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarka’da başkent Kopenhag yakınlarındaki İshöj kentinde belediye meclis üyesi ve 2011'de Belediye Başkan Yardımcısı seçilen Türk kökenli siyasetçi Seyit Ahmet Özkan, partisiyle yaşadığı terör örgütü DEAŞ konusundaki görüş ayrılığı nedeniyle istifa etti.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, DEAŞ'ın Siyonistler tarafından kurulduğuna ilişkin yaptığı yorumdan sonra partisi tarafından eleştirilen ve istifaya çağrılan Özkan, mensubu olduğu Sosyal Demokrat Partiden istifa ettiğini bildirdi.

"17 YIL ÜYESİ OLDUĞUM PARTİM AYRILMAMI TALEP ETTİ"

Özkan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamasında, istifasını "17 yıl üyesi olduğum partim ve parti meclis üyelerimiz benim gruptan ve gelecek belediye seçimleri listesinden ayrılmamı talep ettiler. Bu açıklamadan sonra benim grupta ve listede olma ısrarımı uygun görmeyerek parti grubundan ve Sosyal Demokrat Partiden adaylığımı geri çekme kararı aldım." ifadeleriyle duyurdu.

Özkan ile partisini karşı karşıya getiren kriz geçen temmuzda, Özkan'ın Facebook’taki bir iletiye atfen terör örgütü DEAŞ’ı Siyonistlerin kurmuş olabileceği yorumunda bulunmasıyla başlamıştı.

Konuyla ilgili Radio24syv radyosuna açıklamalarda bulunan Özkan'a iddiasını ispatlayıp ispatlayamayacağı sorulmuş Özkan da ispatlayamayacağını ancak DEAŞ'ın daha çok Müslümanlara zarar verdiği görüşünü savunmuştu.

Röportajın Danimarka medyasında yayılması üzerine partisi, Özkan’ın parti grubundan ayrılmasını ve gelecek seçimlerdeki adaylığını geri çekmesini istemişti.

Sosyal Demokrat Partili İshöj Belediye Başkanı Ole Björstorp da Özkan’ın sözlerini eleştirmiş ve düşüncelerinin sosyal demokrat bir belediye meclis üyesiyle bağdaşmadığını söylemişti.