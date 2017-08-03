Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Yannis Mouzalas'a gönderilen mektupta, "Yunanistan hükümeti, polis nezaretindeki sahipsiz mülteci çocukların sayısının azaltılması için acilen harekete geçmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'da barınaklara nakledilmek üzere polis nezaretinde tutulan çocuk sayısının 19 Temmuz itibarıyla 117'ye ulaştığına dikkat çekilen mektupta, bu sayının geçen kasımda sadece 2 olduğunun altı çizildi.

KİRLİ VE KALABALIK KARAKOL HÜCRELERİNDE KİLİTLİ TUTULUYOR

Mektupta görüşlerine yer verilen örgütün Yunanistan Uzmanı Eva Cosse, Yunan hükümetinin bu istismara yol açan uygulamayı durdurması gerektiği çağrısında bulunarak, "Onlarca savunmasız çocuk, bakım görmek yerine bazı durumlarda akrabası olmayan kişilerle kirli ve kalabalık karakol hücrelerinde kilitli tutuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan çocukların keyfi ve gereğinden çok daha uzun süre gözaltı merkezlerinde tutulmalarının uluslararası hukuk ve Yunan hukukuna aykırı olduğu vurgulanan mektupta, Yunanistan'ın sahipsiz mülteci çocuklar için "kronikleşmiş" tesis yetersizliği bulunduğu vurgulandı.

Örgütün geçen ayki raporunda, Yunanistan'da yaşları yanlış kaydedilen mülteci çocukların şiddete, tacize, cinsel istismara ve insan kaçakçılığına karşı korunmasız bırakıldığı belirtilmişti.