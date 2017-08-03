Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'yı tamamen kapatarak, Harem-i Şerif'i binlerce asker ve polisle abluka altına aldığını hatırlatan İdis, bu saldırıların kutsal yerlerin iç kısmında zarara yol açtığını aktardı.

HER TÜRLÜ TERÖR UYGULANDI

İdis, bu süreçte Filistin ve Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'in gözaltına alındığına, Aksa'da namaz kılınması ve ezan okunmasına engel olunduğuna dikkati çekerek, işgal güçlerinin terörün her tür türlüsünü uyguladığını belirtti ve 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.