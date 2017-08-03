Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Bağdat'tan video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak, DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

BİRÇOK LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Geçen hafta yedi DEAŞ elebaşının öldürüldüğünü teyit ettiklerini hatırlatan Dillon, bu hafta da örgütün dış operasyonlarından ve bomba yapımından sorumlu birçok elebaşının ölümünü teyit ettiklerini söyledi.

Dillon, 24 Temmuz'da Suriye'nin Ebu Kemal ili yakınlarında düzenlenen bir hava saldırısında, DEAŞ'ın dış operasyonlarından sorumlu Abdul Gafur isimli teröristin öldürüldüğünü tespit ettiklerini kaydetti.

BATI VE ORTADOĞU’DAKİ SALDIRILARI PLANLIYORLARDI

Sözcü Dillon, ayrıca Abdul Gafur'un yardımcısı Ebu Hammam ile üç DEAŞ militanının ise 16 Temmuz'da Dey ez-Zor yakınlarında düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü dile getirdi.

Söz konusu iki militanın da Ortadoğu ve Batı ülkelerinde saldırı planlayan üst düzey örgüt mensubu olduğunu ifade eden Dillon, Gafur ve Hammam'ın öldürülmesinin DEAŞ'ın bölgeler arası bağlantılarına darbe vurduğunu belirtti.

BOMBACISI DA ÖLDÜRÜLDÜ

Diğer taraftan koalisyonun 13 Temmuz'da Meyadin yakınlarında düzenlediği bir hava saldırısında ise DEAŞ'ın patlayıcı uzmanı Ebu Fattum isimli militanın öldürüldüğünü ifade eden Dillon, Fattum'un aynı zamanda yabancı ülkelerdeki DEAŞ militanlarına bomba yapımı ve yıkıcı eylemler düzenlemeleri konusunda yardımcı olduğunu öne sürdü.