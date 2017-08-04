Sosyal medyada yangına ilişkin paylaşılan görüntülerde, alevlerin tüm gökdeleni kapladığı görülüyor. Dubaili yetkililer binanın ‘başarılı bir şekilde tahliye edildiğini' bildirirken, itfaiye görevlilerinin binadaki yangını kontrol altına almaya çalıştığını duyurdu. Dünyanın en büyük gökdelenlerinden biri olan binada çıkan yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.
Dubai'de dev gökdelende yangın
04.08.2017 - 01:25 | Son Güncelleme: 04.08.2017 - 01:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dubai'de yerleşim alanındaki büyük bir gökdelende yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderildiği bildirildi.
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493772 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/493772.aspx
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