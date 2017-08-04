Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yangına ilişkin paylaşılan görüntülerde, alevlerin tüm gökdeleni kapladığı görülüyor. Dubaili yetkililer binanın ‘başarılı bir şekilde tahliye edildiğini' bildirirken, itfaiye görevlilerinin binadaki yangını kontrol altına almaya çalıştığını duyurdu. Dünyanın en büyük gökdelenlerinden biri olan binada çıkan yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.