Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalesine yönelik soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın yeni bir “tahkikat heyeti” oluşturduğu öne sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahalesine yönelik soruşturmayı yürüten Mueller, yeni bir tahkikat heyeti oluşturdu. Soruşturmaya birkaç hafta önce katılan heyet, Mueller’ın yeminli ifade için tanık çağırmasına, belge talep etmesine ve iddianame hazırlamasına olanak sağlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın hukuk danışmanı Ty Cobb, WSJ’a tahkikat heyetinden haberdar olmadıklarını açıkladı.

Cobb, açıklamasında, “Tahkikat heyetlerine ilişkin meseleler genelde gizlidir. Beyaz Saray, Mueller’ın soruşturmasının sonuca ulaşmasını hızlandıracak her şeyi destekler ve tam anlamıyla iş birliği yapmaya kararlı” ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın Rusya soruşturmasından çekilmesi üzerine mayıs ayında özel yetkili savcı görevine atanan eski Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Mueller, kısa süre içinde Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı yürüten tahkikat heyetiyle birlikte çalışmaya başlamıştı.

Uzmanlar, tahkikat heyetlerinin ancak ciddi kanıtlar olduğunda kurulduğuna ve genelde suçlamalarla sonuçlanan soruşturmalarda kullanıldığına işaret ediyor.

Özel Yetkili Savcı Mueller’ın Trump şirketlerinin finansal faaliyetlerini incelediği ve Trump’ın Ruslarla görüştüğü ortaya çıkan oğlunu ve damadını soruşturma kapsamına aldığı, Amerikan basınında çıkan diğer iddialar arasında yer alıyor.