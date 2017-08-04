Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalesine yönelik soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın yeni bir büyük jüri oluşturduğu konuşuluyor.

WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahalesine yönelik soruşturmayı yürüten Mueller'ın oluşturduğu jüri soruşturmaya birkaç hafta önce katıldı.

Büyük jüri, Mueller’ın yeminli ifade için tanık çağırmasına, belge talep etmesine ve iddianame hazırlamasına olanak sağlayacak.

TRUMP YÖNETİMİ: HABERİMİZ YOK

ABD Başkanı Donald Trump’ın hukuk danışmanı Ty Cobb ise WSJ’a tahkikat heyetinden haberdar olmadıklarını açıkladı.

Cobb, açıklamasında, “Tahkikat heyetlerine ilişkin meseleler genelde gizlidir. Beyaz Saray, Mueller’ın soruşturmasının sonuca ulaşmasını hızlandıracak her şeyi destekler ve tam anlamıyla iş birliği yapmaya kararlı” ifadelerini kullandı.

MAYIS AYINDA ATANDI

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın Rusya soruşturmasından çekilmesi üzerine mayıs ayında özel yetkili savcı görevine atanan eski Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Mueller, kısa süre içinde Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı yürüten büyük jüriyle birlikte çalışmaya başlamıştı.

BÜYÜK JÜRİ CİDDİ KANITLARIN HABERCİSİ

Uzmanlar, büyük jürinin ancak ciddi kanıtlar olduğunda kurulduğuna ve genelde suçlamalarla sonuçlanan soruşturmalarda kullanıldığına işaret ediyor.

Özel Yetkili Savcı Mueller’ın Trump şirketlerinin finansal faaliyetlerini incelediği ve Trump’ın Ruslarla görüştüğü ortaya çıkan oğlunu ve damadını soruşturma kapsamına aldığı, Amerikan basınında çıkan diğer iddialar arasında yer alıyor.