Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OHAL süresinin dolması sebebiyle bugün acil toplanan Etiyopya Halkın Temsilcileri Meclisi, 10 aydır süren OHAL'in kaldırılmasını kararlaştırdı.Hükümet, Oromo ile Amhara eyaletlerindeki şiddet olaylarının ve protestoların artması üzerine Ekim 2016'da ülke genelinde 6 ay süreyle olağanüstü hal ilan etmişti. Nisan ayında OHAL, 4 ay daha uzatılmıştı.OHAL kapsamında bazı muhalif basın organlarına yasaklar getirilmiş, izinsiz gösterilerin doğrudan tutuklanma sebebi sayılacağı belirtilmişti.Ülkede OHAL sonrasında kabine değişikliğine gidilirken, muhalif partiler ve hükümet koalisyonu arasında seçim sistemi gibi çok sayıda önemli konunun ele alındığı ulusal diyalog süreci başlatıldı.