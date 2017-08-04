Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Avrupa genelinde "en çok arananlar" listesindeki suçluları yakalayabilmek için ilginç bir kampanya başlattı.



Kampanya uyarınca, farklı suçlardan aranan sabıkalılar için hazırlanan elektronik kartpostallar teşkilatın ana sayfasında yayımlanıyor.



Europol'un yayımladığı mesajda, "Birçoğumuz güzel bir yaz tatilinin tadını çıkarırken, suçlular tatil yapmıyor. Tatil mekanları suçlular tarafından saklanmak için seçilen önde gelen yerler arasında bulunuyor. Bu suçlular sizin tatil yaptığınız yerde bile olabilirler" ifadeleri yer alıyor.





Mesajda, Europol'un ana sayfasında yer alan kartpostalların incelenmesi ve suçlular hakkında bilgi edinilmesi halinde paylaşılması çağrısı yapılıyor.



Europol'un internet sitesinde yer alan kartpostallarda, şüphelinin arandığı ülkenin turistik özellikleri resmediliyor ve şüpheliye geri dönmesi için hazırlanan mesajlar yer alıyor.



Fransa'nın turistik sembolü Eyfel Kulesi'nin yer aldığı bir kartpostalda Farouk Hachi adlı bir şüpheli hedef alınıyor. Kartpostalda "Fransa Polisi" imzalı mesajda, "Sevgili Farouk, hayatın Fransa'da çok iyi olduğunu biliyorsun. Umarız bize en kısa zamanda geri dönersin. Seni özlüyoruz" ifadeleri bulunuyor.







Farouk Hachi, Fransa tarafından hakkında gıyabi olarak 20 yıl hapis cezası verilen ve silahlı banka soygunundan aranan bir şüpheli.

Diğer bir kartpostalda ise Belçika'da gıyabında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Artur Nawrocki'ye mesaj veriliyor. Suç örgütü yürütmek ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanan Artur için "Belçika Polisi" imzalı mesajda, "Sevgili Artur, Belçika patates kızartması dünyadakilerin en iyisi. Senin de özlediğini biliyoruz. Biran önce dön. Senin için özel bir sürprizimiz var." şeklinde ifadeler yer alıyor.



Geçen sene başlatılan benzer bir kampanyada, "AB'nin En Çok Arananlar Listesi" adlı internet sayfasının 2,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildiği ve bu vesileyle 36 suçlunun yakalandığı kaydediliyor.