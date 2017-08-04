Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa Konseyi, geçen yıl temmuz ayında çıkarılan ve terörle mücadelede internet ve iletişim kanallarının kullanımını düzenleyen yasa hakkında yapılan başvuruyu değerlendirdi.

Çok sayıda dernek ve insan hakları kuruluşunun yaptığı başvuruda, şüpheli ve yakınlarının internet ortamındaki faaliyetleri, telefon ve haberleşme trafiğinin eş zamanlı olarak takibe alınması ve bu faaliyetlerin kaydedilmesinin temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi istenmişti.

Konsey, başvuruya verdiği yanıtta, terör örgütü üyeleri, şüphelileri ve sempatizanlarının iletişim trafiğinin, terörle mücadele kapsamında gerçek zamanlı olarak izlenebileceğine ve bu durumdaki kişilere ait faaliyetlerin uzatılabilir şekilde 4 ay süreyle takip edilebileceğine karar verdiğini belirtti.

Konsey ayrıca, yasanın terör şüphelilerinin çevresi ve yakınlarının dinlenmesi ve iletişim trafiğinin gerçek zamanlı olarak takibini düzenleyen kısmını ise anayasaya aykırı buldu.