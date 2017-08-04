Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ'ten kurtarılan Bab'ta, iç güvenliği Türkiye'de eğitim alan Özgür Suriye Polisi sağlıyor. Kentin giriş ve çıkışlarının kontrolünü ise yine Türkiye'de eğitim gören komando birlikleri yapıyor.

Her geçen gün örgütün izlerinin silindiği, yolların onarıldığı ve çevre düzenlemelerinin yapıldığı ilçede, halk artık güven içinde işine giderek sosyal hayata karışabiliyor.

Özgür Suriye Polisi'nin Bab Emniyet Müdürü Binbaşı Ahmed Ebu Şahab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan 25 polis motosikletiyle motorize ekip kurduklarını söyledi.

Motorize ekiplerin ilçenin güvenliğine katkı sağlayacağını söyleyen Şahab, ''Araçlarımızın giremediği yerlerde bu motosikletleri kullanacağız. Motorlardan bir kısmını trafik polislerine, bir kısmını tebligat dağıtan birime, bir diğer kısmını ise devriye ekibine verdik.'' ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE BÖLGEYE GÜVEN VE İSTİKRAR GELDİ"

"Türk kardeşlerimiz ve subaylarının desteği ile Özgür Suriye Ordusu'nun kahraman evlatlarıyla Bab'ı terör örgütü DEAŞ'ten kurtardık.'' diyen Şahab şunları kaydetti:

''Kentin güvenliği için motorize ekiplerimizi kurduk. Türkiye'nin desteğinden dolayı Türk hükümetine ve bize destek veren Türk subaylarına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin desteğiyle bölgeye güven ve istikrar geldi."

Bab'taki Özgür Suriye Komandolarının sorumlusu Binbaşı Yusuf el Şibly, ''Şehrin güvenliği bundan sonra motorize ekiplere emanet. Bu ekipler motorlarıyla Bab'ın giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarına rahatlıkla gidip gelecekler. Şehirdeki olaylara da hızlı bir şekilde müdahale edecekler.'' diye konuştu.