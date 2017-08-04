Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abdulaziz, Başkent Novakşot'ta binlerce kişiye seslendiği konuşmasında, devlet başkanlığına yeniden aday olacağı yönündeki muhalefetin iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Devlet Başkanı Abdulaziz, "Şunu açıkça söyleyeyim ki üçüncü dönem için aday olacağım yönündeki söylentiler kuru bir yalandan başka bir şey değil." dedi.

Referandumda oylanacak anayasa değişiklikleriyle ülkenin kalkınmasının, vatandaşların hayat şartlarının iyileştirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Abdulaziz, referandumu boykot eden muhalefet partilerini "istikrarı sarsmaya çalışmakla" suçladı.

Senato, üyelerinin isimlerinin rüşvet olaylarına karıştığını vurgulayan Abdulaziz, bu nedenle senatonun feshinin zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Abdulaziz, bayrağın değiştirilmesine ilişkin de "Mevcut bayrağı biz seçmedik. Hiç bir Moritanya vatandaşı bu seçime dahil olmadı, neden seçildiğini de anlamadı hatta bazıları bunu yabancı bir devletin bayrağı olarak tanımladı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Abdulaziz'in konuşmasını yaptığı sırada başkentin pek çok mahallesinde anayasa değişikliği protesto edildi. Emniyet güçleri, muhalefet liderlerinden bazılarının da katıldığı gösterilere göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Moritanyalıların anayasa değişikliğini, cumartesi günü düzenlenecek referandumda oylaması bekleniyor.

Hükümetin geçen yıl eylül ayında düzenlediği Ulusal Diyalog Konferansı sonuçlarının uygulanmasını içeren anayasa değişikliği, mart ayında Moritanya Senatosunda yapılan oylamada 20 "evet" oyuna karşı, 33 "hayır" oyu ile reddedilmişti.

Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdulaziz, anayasa değişikliği tasarısının senato tarafından kabul edilmemesinin ardından halk oylamasına gitme kararı almıştı.

Anayasal düzenlemede, parlamentonun senato kanadının kaldırılması ile milli marş ve bayrakla ilgili maddelerde değişiklikler yapılması öngörülüyor.