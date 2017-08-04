Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mecberi, yaptığı açıklamada, İtalya'nın Serrac'ın talebi üzerine Trablus'a askeri gemi gönderdiğini anımsattı. Mecberi, Serrac ile Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale'nin İtalyan güçlerinin ülke karasularına girmesine izin verilmesiyle ilgili çelişkili açıklamalarda bulunduğunu vurguladı.

İtalya'nın gemi göndermesini, ülke egemenliğinin açıkça çiğnenmesi olarak yorumlayan Mecberi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Arap ve Afrika birliklerine Libya'ya destek olma çağrısı yaptı.

Serrac'ın İtalyan güçlerinin ülkeye girmesine izin vermesinin bireysel ve tek taraflı olduğunu belirten Mecberi, İtalya'yı ülkenin egemenliğini çiğnemekten vazgeçmeye, uluslararası sözleşmelere uymaya, iyi komşuluk ilişkilerini korumaya ve iki ülke arasındaki anlaşmalara uymaya çağırdı.

Mecberi ayrıca, Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı'nın bu ihlale engel olmasını ve UMH bakanlar kurulunun acilen toplanarak konuyu görüşmesini istedi.

İtalyan parlamentosu geçen cuma, Libya Sahil Güvenlik güçlerine destek için Akdeniz açıklarına deniz gücü gönderme kararı almış ve Comandante Borsini isimli askeri gemiyi önceki gün Libya'ya göndermişti.

Serrac ise geçen perşembe yaptığı açıklamada, İtalyan güçlerinin Libya karasularına girmesine izin vermediğini, İtalya ile anlaşmaya varılan konuların, "sahil güvenlik güçlerinin desteklenmesi, yasa dışı göçmenlerin hayatlarını kurtarmalarına yardımcı olacak ekipmanlarla donatılmaları, insan kaçakçılığıyla mücadele edilmesi ve sınır muhafızlarının desteklenmesiyle" ilgili olduğunu ifade etmişti.