Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Alman endüstri devi Siemens’in ürettiği doğalgaz türbinlerini, Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’a gönderdikleri tespit edilen 3 Rus vatandaşı ve 3 şirkete yaptırım uygulanmaya başlandığını bildirildi.

Bu eylemin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına zarar verdiği kaydedilen açıklamada, Kırım ve Sivastopol’e enerji sektörü gibi alanlarda ekipman sağlanmasının yasak olduğu anımsatıldı.

AB’nin Kırım ve Sivastopol’un Rusya tarafından ilhakının tanınmadığı vurgulanan açıklamada, Rusya’ya satılan doğalgaz türbinlerinin Kırım’a iletilmesinin Siemens’le yapılan satış sözleşmelerine aykırı olduğu, bu faaliyette yer alan kişilere ve şirketlere AB çapında seyahat yasağı uygulanacağı ve AB'deki mal varlıklarının dondurulacağı bildirildi.

ANDREY ÇEREZOV DA BULUNUYOR

Yaptırım getirilen kişiler arasında Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Andrey Çerezov da bulunuyor.

Böylece, AB'nin yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve seyahat yasağı getirilmiş kişi sayısı 153'e, şirket sayısı 40'a çıktı. AB'nin bu yaptırımları pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

RUS KAMU BANKALARI FİNANS SEKTÖRÜNDEN DIŞLANDI

AB'nin, Kırım'ı ve Sivastopol'u yasa dışı egemenliği altına alması nedeniyle Rusya'daki belirli sektörlere yönelik ekonomik yaptırımları da bulunuyor. Ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke Rusya'ya silah satışı yapamıyor. Ekonomik yaptırımlarla Rusya'nın petrol ve doğalgaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlandı ve Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlandı.

Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.