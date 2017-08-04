Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore, Türkçe'ye çevirisi 'kuzey gökyüzünün koruyucusu' olarak çevrilen Xuanwu adlı füzenin denemesinden videoyu yayınladı.

İNSAN FİGÜRÜ GÖRÜLÜYOR

Görüntüde, hassas balistik füzenin bir sığınağı vurduğu ve alevler çıktığı sırada bir insan figürü görünüyor.

"İNSAN MI CANSIZ MANKEN Mİ?"

Videoya yapılan yorumlarda, bazı Güney Kore sakinleri, denemede poligon çalışanlarından birinin ölüp ölmediğini merak ediyor. Diğerleri, alevler arasında görünen figürün, balistik füzenin yıkıcı gücünü göstermek için sığınağa yerleştirilen bir manken olduğunu savundu.