Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’ye destek veren ABD tepkiler üzerine çözümü, örgütlerin isimlerini değiştirerek veya yeni örgüt kurarak bulmuştu. Menbiç’e giren teröristlerin kalıcı olmasını sağlamak için YPG’nin güdümünde Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) kuran ABD, yeni oyununu Rakka’da sergilemeye başladı. Daha önce “Rakka DEAŞ’tan temizlendikten sonra bölge halkına bırakılacak” diyen ABD burada da çabuk çark etti. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, Rakka şehrinin güvenliğini sağlamak için yerel gönüllülerden oluşan kişileri eğittiklerini açıkladı. Bağdat’tan video konferans yönetimiyle ABD savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanan Albay Dillon, koalisyon tarafından eğitilen Rakka İç Güvenlik Gücü’nün (RİGG) şehirde DEAŞ’tan temizlenen alanlara yerleşmeye başladığını ifade etti. Dillon “Şehrin temizlenen bölgelerinde çoğunlukla Araplardan ve DEAŞ karşıtı yerel gönüllülerden oluşan Rakka İç Güvenlik Gücü, düzeni sağlamaya ve teröristlerin kaçmasını veya geri dönmesini engellemeye devam ediyor” dedi. Bu hafta 230 kişinin daha eğitimini tamamlayarak gruba katıldığını ifade eden Dillon, “şimdilik söz konusu kuvvetin sayısının 850 olduğunu” dile getirdi. Dillon, koalisyon tarafından gruba temel silah eğitiminin yanı sıra ilk yardım, silahlı çatışma, tarama ve kontrol noktası operasyonları konularında eğitim verildiğini belirtti. Rakka sivil yönetim konseyinin eş başkanlığına ise Leyla Muhammed adlı PKK’lı terörist atanmıştı.

MUHALİFLERİN SİLAHLARI ALINDI

Dillon ayrıca, ABD öncülüğündeki koalisyonun geçen hafta desteğini kestiği Suriye’nin güneyindeki El Tanif kampındaki Şüheda Karyateyn (Şuhuk) adlı muhalif gruptan verdikleri ağır silahları topladığını duyurdu. Dillon, “Geçen hafta liderleri ile görüştükten sonra Şuhuk, koalisyonun kendilerine verdiği ağır silah ve ekipmanı geri getirdi ancak bazı küçük silahların ve hafif araçların onlarda kalmasına izin verildi” diye konuştu.