Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektronik posta adresinin ele geçirilmesinden bu yana birçok rezaleti ortaya çıkan Birleşik Arap Emirlikleri Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe'nin Türkiye hakkındaki düşmanca düşünceleri ortaya çıktı.

Yusuf Uteybe'ye ait elektronik postaların ele geçirilerek basınla paylaşılması, BAE'nin Türkiye'ye olan düşmanlığını ortaya koydu.

MAİL AÇIĞA ÇIKARDI

Büyükelçi Uteybe Nisan ayı içerisinde New York Times köşe yazarına yazdığı mailde haddini aşarak "Türkiye veya Katar'a yemek bile organize ettirmem o karara dahil etmem" dediği ortaya çıktı.

RÜŞVET VERİYOR

Sızdırılan elektronik postalar BAE'nin, Ortadoğu'da güç haline gelen Türkiye hakkındaki hazımsızlığını gözler önüne serdi. Aynı zamanda Uteybe'ye ait sızdırılan diğer elektronik postalarda Amerikan düşünce kuruluşlarına rüşvet verdiği ve Malezya'da hortumlanan devlet fonuna ortak olduğu belirtilmişti.

Geçtiğimiz aylarda ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz hain darbe girişimine finansal destek sağladığı ortaya çıkmıştı.

Daily Sabah