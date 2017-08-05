Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşananlar zamanla doğa üstü olaylarla ilişkilendirilmeye başlanınca; polis, halkı "saç kesen hayalet" ya da "cadılarla" ilgili dedikodulardan kaçınmaları konusunda uyardı.

UYANDIKLARINDA KESİLMİŞ SAÇLARINI YANLARINDA BULUYORLAR

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, kadınların çoğu, sabah uyanınca kesilmiş saç örgülerini baş ucunda buluyor.

"CADIDIR" DEDİLER

Kadınlardan biri, "saçlarının erkek şekline bürünmüş siyah bir kedi tarafından parçalara ayrıldığını" söylerken, diğerleri saldırganın yaşlı bir kadın olduğunu iddia etti. Bazıları ise saldırının ardında "cadı doktorun" bulunduğunu savundu.

İKİ AYDIR SÜRÜYOR

Kadınların hiçbiri fiziksel bir saldırıya uğramadı ya da evlerinden bir şey çalınmadı. Konuya ilişkin ilk şikayetler iki ay önce geldi.

Maniş Rakeş bölgesinden bir polis memuru, "yetkililerin bu bilinmeyen varlık konusunda kadınlardan şikayet aldığını" söyledi. Polis, olayları bir suç olarak değerlendiriyor ancak şu ana kadar bir ipucuna ulaşılamadığı kaydedildi.