Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Washington Post, ABD Başkanı Donald Trump ve Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull arasında geçen telefon konuşmasını yayınladı. Trump, konuşmasında, ‘yerel süt insanlar' ifadesini kullandı. Trump'ın yeni gafı, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

"COFEFE"DEN SONRA "YEREL SÜT İNSANLAR"

Trump, Avustralyalı muhatabıyla telefon görüşmesinde sığınmacılar sorununa değindi ve onları ABD'de ‘ağırlamaktan nefret ettiğini' söyledi. Başkan ayrıca sığınmacılar için "yerel süt insanlar için çalışmayacak kötü insanlar" dedi.

NE DEMEK İSTEDİĞİ YİNE ANLAŞILMADI

Sosyal medya kullanıcıları, ABD liderinin ne demek istediğini anlamadı. Trump'ın yeni gafı, daha önce Twitter'de kullandığı ‘covfefe' kelimesiyle karşılaştırılıyor.

Kullanıcılardan biri, "İki saniyeliğine Twitter'den ayrıldım, lanet olsun, yerel süt insanlar da neyin nesi?" diye yazdı. ABD liderinin yeni gafı internette bir dizi espri doğurdu.