Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya'daki Grossglockner Dağı'nda kalp problemi yaşayan bir dağcıyı kurtarmaya giden ilk yardım helikopteri, talihsiz bir an yaşadı.

UÇAK DAĞA ÇAKILDI

Kontrolü kaybeden pilotun uçağı dağa çakıldı. Şans eseri pilot ve hasta olay sonrası küçük yaralar aldı.





ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Ancak helikopterin kalıntıları toplatıldı ve araştırma geniş kapsamda sürüyor.

DÜŞME NEDENİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

Helikopter firmasından Roy Knaus'un yaptığı açıklamaya göre, ağırlaşan helikopterin sıcak havaya karşı irtifa kaybettiğini ifade etti.